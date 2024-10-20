Переможець торгів продає техніку на основі вантажівок MAN

Військова частина Т0910, що базується на Львівщині, 15 жовтня підписала договір із ТОВ «Спец-ком-сервіс» на постачання 240 одиниць різної вантажної техніки. Сума договору становить 1,511 млрд грн. Документ оприлюднений на сторінці торгів в системі електронних закупівель Prozorro.

ТОВ «С-К-С», згідно з договором, має виконати поставку техніку до 20 грудня 2024 року, а замовник має сплатити за неї упродовж 30 днів після поставки. Водночас замовник залишає за собою право зменшити обсяг поставки – це залежатиме від фінансування. Місце поставки товару не розголошується з безпекових причин.

У договорі ідеться про таку техніку (ціна за одиницю вказана без ПДВ):

Спеціалізований (бортовий тентований) автомобіль 4Х4 – 70 штук по 4,533 млн грн ;

Спеціалізований (бортовий тентований) автомобіль 6Х6 – 119 штук по 5,519 млн грн;

Сідельний тягач 6х4 – 41 штука по 4,5 75 млн грн;

Сідельний тягач 6х6 – 10 штук по 5,015 млн грн.

Додамо, що у липні ця ж фірма продала Центру обслуговування підрозділів Нацполіції України спецавтомобілі 4Х4 за ціною 5,3 млн грн штуку (з ПДВ), а 6Х6 – за 6,137 млн грн за штуку з ПДВ. Це дешевше, ніж у випадку військової частини зі Львівщини. Адже львів’яни заплатять за аналогічну техніку з урахуванням ПДВ 5,44 і 7,1 млн грн за штуку відповідно.

ТОВ «С-К-С» очолює Василь Даниляк з Київщини. Він – колишній податківець, який займався розслідуванням економічних злочинів у Києво-Святошинському районі Київської області. Його дружина Валентина Даниляк очолює управління соціального захисту населення у селі Вишневе.

Підприємство займається виробництвом автотранспорту, кузовів, причепів, торгівлею автомобілями та іншою роботою. ТОВ «С-К-С» входить у групу «Полікар» Сергія Калюша з Вишневого на Київщині та Михайла Городових з Черкащини.

Журналісти неодноразово писали, що правоохоронці купують автомобілі у ТОВ «С-К-С» за завищеними цінами. Наприклад, у 2023 році управління поліції охорони Львівщини хотіло купити у фірми буцімто спеціалізований автомобіль за 3,07 млн грн. Після публікації тендер відмінили. Схожа ситуація була з управлінням поліції охорони на Полтавщині та у Вінницькій області.

Також машини у ТОВ «С-К-С» купувала Національна поліція. Тоді «Наші гроші» писали, що «фактично компанія виготовляє легкові «спецавтомобілі» для поліції наступним чином – додає до звичайних легкових авто проблискові маячки, рації, і вже під маркою «СКС» продає поліції Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla, Skoda Octavia».

Окрім того, ТОВ «С-К-С» продає спецтехніку міським комунальним службам.

Конкуренція на торгах

Окрім ТОВ «С-К-С» у торгах від військової частини з Львівщини взяло участь ТОВ з іноземними інвестиціями «Юромаш», що належить Ганні Покотиловій з Києва. Ця компанія запропонувала продати спецтехніку за ціною 1,447 млрд грн.

Проте цю пропозицію відхилили через проблеми з документами, що їх вимагала тендерна документація. Ідеться про те, що в умовах торгів прописано, що постачальник має додати до документації один або кілька виконаних упродовж 2023-2024 року аналогічних договорів на суму не менше, ніж 50% ціни тендеру від військової частини, тобто на 750 млн грн.

ТОВ «Юромаш» подало лише один договір на одну одиницю техніки. У термін, визначений для виправлення невідповідностей, нових договорів фірма не подала, тож її пропозицію відхилили.

Додамо, що власниця ТОВ «Юромаш» Ганна Покотилова у 2021 році внесла заставу за Олену Мазурову – фігурнатку справи про 6 млн доларів США хабаря керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.