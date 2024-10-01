Підряднику загрожує до 12 років ув’язнення.

Правоохоронці затримали підприємця, який привласнив понад 3,7 млн грн, які закарпатські військові перерахували йому за поставку дронів. Киянину загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 1 жовтня, 32-річний підприємець уклав прямий договір із військовою частиною на Закарпатті на закупівлю обладнання та комплектуючих до дронів.

Після цього він підробив офіційну документацію і отримав розрахунок – 3,7 млн грн, виділених із бюджету тергромади для потреб оборони. Гроші киянин присвоїв, а комплектуючі не доставив.

«Підозрюваного затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, яка становить суму завданих збитків. Встановлюється причетність до злочину інших осіб, у тому числі, серед командування військового формування», – інформують у Спеціалізованій прокуратурі.

За заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а також видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, вчинені в умовах воєнного стану, підряднику загрожує до 12 років ув’язнення.