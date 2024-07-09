Закриті торги може проводити низка державних компаній на потреби оборони

Кабінет міністрів України дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони протягом воєнного стану. Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки України у вівторок, 9 липня.

Рішенням уряду від 5 липня, закупівлі за нагальною потребою для оборони зможуть відбуватися без застосування відкритих торгів. Також можна буде не застосовувати електронний каталог.

«Крім того, задля безпеки замовників, постачальників та виконавців, замовникам дозволили не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише, наприклад, район чи область. Це ускладнить пошук його місцезнаходження для ворога», – повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Закриті закупівлі можуть здійснювати:

ЗСУ та інші військові формування,

правоохоронні органи,

ДСНС;

«Укрзалізниця» (на ремонт та відновлення техніки).

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, зміни стосуватимуться усіх місцевих та інших публічних бюджетів. Посадовиця повідомила, що договори, які були закриті протягом повномасштабного вторгнення, зроблять публічними через 90 днів з дня припинення дії воєнного стану в Україні.

Крім того, Кабмін зобов’язав замовників формувати перелік документів, які подаються учасником процедури закупівлі, у вигляді двох окремих додатків до тендерної документації.

«Раніше такі вимоги могли бути у будь-якій частині тендерної документації й учасникам торгів було складно їх знайти. Такі зміни унеможливлять зловживання щодо вимог до документації з боку замовників, сприятимуть добросовісній конкуренції серед учасників процедури закупівлі та покращать ефективність проведення закупівель», – пояснили у Мінекономіки.

Також, за рішенням уряду, замовники отримали право закуповувати необхідні товари у країн-партнерів, з якими держава украла угоди про вільні держзакупівлі без нижньої межі.

Нагадаємо, у травні 2024 року розгорівся скандал щодо будівництва фортифікацій на кордонах з росіянами, коли окупанти почали наступ на Харківщині – військовослужбовці з частин, що дислокуються в регіоні, заявили, що першої лінії оборони майже не було, попри те, що на роботи зі зведення фортифікацій виділялися кошти.

Верховна Рада створила ТСК з питань облаштування фортифікацій, яке має контролювати будівництво оборонних споруд та витрати на них. Станом на початок червня 2024 року, за словами секретаря ТСК та нардепа Михайла Бондара, за сприяння ТСК відкрили вже понад 30 кримінальних справ щодо розтрати коштів під час будівництва. Зазначається, що сума переплати складає приблизно 20 млрд грн.

Цікаво, що за кілька днів до створення ТСК Кабмін дозволив здійснювати процес закупівлі деревини для фортифікацій за спрощеним процесом – механізм закупівлі відбувався через електронний каталог Prozorro Market, який з 5 липня 2024 року застосовувати необов’язково. Тоді було додано понад 180 специфікацій для закупівлі круглих лісоматеріалів

До слова, 4 липня Кабмін дозволив проводити торги щодо закупівлі БПЛА українського виробництва через закритий функціонал Prozorro. Процедура відбуватиметься в межах закритих рамкових угод, які можуть застосовувати лише ДП МОУ «Державний оператор тилу» та Департамент забезпечення Держспецзв'язку. Раніше уряд дозволив здійснювати торги у Prozorro лише для іноземних дронів масово виробництва. Читайте детальніше про процедуру закритих рамкових угод щодо дронів тут.