Дрон українського виробництва

Кабінет міністрів України розширив дозвіл на закупівлі дронів державою через закритий функціонал Prozorro. Тепер за закритими процедурами сервісу державних закупівель можна купувати БПЛА українського виробництва, повідомив у четвер, 4 липня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, Кабмін своїм указом дозволив державі закуповувати за закритими процедурами не тільки дрони іноземних виробників (Mavic, Autel та Matric), але й безпілотники українського виробництва. Процедура відбуватиметься в межах закритих рамкових угод, які можуть застосовувати лише ДП МОУ «Державний оператор тилу» та Департамент забезпечення Держспецзв'язку.

З повною процедурою закритих рамкових угод можна ознайомитися тут.

Михайло Федоров зазначив, що у виробників з’являться рівні умови доступу до держконтрактів, а Україна зможе вигідніше купувати партії безпілотників. Такий формат закупівель, за його словами, дасть можливість масштабувати виробництво українських компаній «у десятки разів», створювати нові робочі місця та активніше розвиватися.

«Уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу — і недоступна росіянам, звісно», – підкреслив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Кабмін ухвалив постанову № 122, яка доповнила правила оборонних закупівель, дозволивши іноземним виробникам брати участь у закритих державних закупівлях. До угоди такого типу мають бути включені не менше трьох кандидатів.

Яку інформацію про держзакупівлі дронів закриють

В системі Prozorro протягом усього процесу торгів не можна буде бачити точне місцезнаходження замовника, постачальника та місця поставки товарів – дозволено зазначати тільки назву населеного пункту, якщо це не загрожує безпеці сторін. Крім того, в межах закритих рамкових угод діють обмеження доступу до:

інформації про заявки, пропозиції та тендерні пропозиції;

ідентифікаційної інформації про кандидатів та учасників торгів окрім ідентифікаційного коду та найменування продукту закупівлі;

наданих учасниками чи кандидатами документів у складі заявок та пропозицій – ці відомості будуть доступні замовнику, Антимонопольному комітету, Держаудитслужбі та її міжрегіональним територіальним органам.

За результатами закупівлі Prozorro формує звіт для загального доступу, в якому одразу відкривається інформація про замовника, продавця, предмет закупівлі та інші ключові деталі. Ті дані про закупівлю дронів, які не будуть у вільному доступі, стануть доступні після завершення воєнного стану.