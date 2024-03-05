Міноборони вперше оголосило закупівлю дронів через Prozorro

Державна «Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України вперше здійснить закупівлю китайських дронів DJI Mavic 3 для потреб українських військових з використанням системи державних закупівель Prozorro. Про це у вівторок, 5 березня, повідомила прес-служба Міноборони.

Як розповіли у відомстві, очікувана вартість товару 3 млрд грн. Згадана сума названа без сплати ПДВ, зазначають у відомстві. Очікуваний термін постачання – до 31 травня.

Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо наступних предметів закупівель:

БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).

БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).

У Міноборони зазначили, що очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.

Директорка «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова наголосила, що такий тендер підтверджує відданість відомства «прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель»

«Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових», – зазначила вона.

Нагадаємо, що DJI Mavic, або «мавіки» є квадрокоптери з дистанційним керуванням, які випускає китайська компанія DJI. Їх використовують для військової розвідки, коригування вогню артилерії та саморобних боєприпасів на ворожі цілі.

У Міноборони наголошують, що дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території.

До слова, впродовж січня-лютого 2024 року в Україні виготовили приблизно 200 тис. FPV-дронів.