Зараз в Україні розробляють FPV-дрони типу «крило»

Протягом січня-лютого 2024 року в Україні виготовили приблизно 200 тис. FPV-дронів. Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, пише Forbes Ukraine.

За словами Ганни Гвоздяр, наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу «крило» та легкі розвідувальні дрони, які є аналогом Mavic.

Зазначимо, що під час підсумкової прес-конференції Володимира Зеленського у грудні 2023 року президент заявив, що протягом 2024 року в Україні виготовлять 1 млн дронів. Ганна Гвоздяр заявила, що очікується, що спроможності українського виробництва досягнуть рівня 2 млн різних типів, у тому числі FPV.

До слова, на початку лютого 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про плани масштабувати виробництво баражуючих боєприпасів, які є аналогом російського «Ланцета». За словами Михайла Федорова, нова українська розробка здатна уразити ціль на відстані 40 км.