Безпілотний комплекс SHARK, вироблений в Україні

Наступного року в Україні виготовлять мільйон дронів. Також планують виготовляти снаряди 155 калібру. Про це розповів Володимир Зеленський у вівторок, 19 грудня, під час підсумкової прес-конференції.

«Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами, найліпша, не радянська, а дуже проста. Щоб використовувати дуже швидко», – сказав Володимир Зеленський.

Втім, Володимир Зеленський зазначив, що є проблеми з постачанням, адже в Україні залишається «логістично-бюрократичний радянський процес».

«Ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва. Мільйон дронів в наступному році ми виробимо. Ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде», – зазначив президент.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Міністерство оборони провело випробування безпілотних авіаційних комплексів від шістьох українських виробників. Зокрема, перевіряли роботу FPV-дронів під впливом випромінювання комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ). Також тестували стійкість БпЛА до приглушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником.