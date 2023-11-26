Міноборони тестує безпілотники українського виробництва

Міністерство оборони провело випробування безпілотних авіаційних комплексів від шістьох українських виробників. Зокрема, перевіряли роботу FPV-дронів під впливом випромінювання комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ). Також тестували стійкість БпЛА до приглушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником. Про це у суботу, 25 листопада, повідомили у Міністерстві оборони.

Зазначається, що один з виробників продемонстрував свою серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відео-звʼязку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ.

«Цей зразок уже добре зарекомендував себе у бойових умовах та має досить стабільні показники у протистоянні з засобами РЕБ ворога», – йдеться у повідомленні.

Якщо наступні випробування також будуть успішними, підприємство готове до масштабування свого виробництва.

«Проект розпочався близько року тому, але зараз ми вийшли на рівень, який можна показувати. Цей дрон здатен виконувати бойові завдання на відстані до десяти кілометрів. Ті технології, які використовувались для розробки цієї моделі, - не якісь інноваційні чи унікальні, це збірна солянка наших знань, вдале поєднання досвіду попередніх виробів», – розповів представник компанії-виробника.

У міноборони зазначили, що побідні випробування відбуваються регулярно. Наразі кілька сотень підприємств з власної ініціативи працюють над створенням сучасних українських безпілотників, адже саме цей тип озброєння має великий попит.

Нагадаємо, у вересні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна збільшує виробництво дронів та зможе проводити більше атак на російські кораблі. За його словами, у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з минулим роком.