Україна збільшує виробництво дронів та зможе проводити більше атак на російські кораблі, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи нещодавні атаки ЗСУ поблизу Криму.

«Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно», – сказав Федоров в інтерв’ю агенції Reuters, опублікованому в суботу, 16 вересня..

За його словами, у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з минулим роком. «Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів», – зазначив міністр.

Федоров додав, що Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі за кілька кілометрів і направляти на них безпілотники, навіть якщо зовнішній зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

«Нам потрібен штучний інтелект, наприклад, технологія пошуку цілей, подібна до того, як працює "Ланцет" (російський безпілотник), щоб ціль можна було знайти за допомогою радіоелектронної боротьби та знищити», – зазначив він.

Він додав, що наразі ця технологія перебуває на стадії тестування, але деякі дрони, які купує Україна, використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей. «У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, танк чи певна машина. Ці технології активно використовуються», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше агенція Reuters писала, що державне підприємство «Антонов» створило центр безпілотників. Після появи цієї інформації, державний збройовий концерн «Укроборонпром» обмежив спілкування зі ЗМІ.