Після неузгодженого оприлюднення агенцією Reuters інформації про початок виробництва безпілотників підприємством «Антонов», «Укроборонпром» тимчасово обмежив спілкування з пресою з виробничих питань. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на відповідь концерну на інформаційний запит.

12 вересня британське інформаційне агентство Reuters оприлюднило матеріал про те, що державне підприємство «Антонов» відкриває новий центр виробництва БпЛА. Журналісти, посилаючись на власні джерела, заявили, що робота «Антонова» може бути використана для безпілотників дальньої дії, які б допомогли Україні завдавати далекобійних ударів по території РФ. У виданні зазначили, що представники «Антонова» не відповіли на запит щодо коментарів про плани компанії щодо розширення діяльності у напрямку безпілотних літальних апаратів.

Згодом в «Укроборонпромі» заявили, що інформація про роботу українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни з РФ є чутливою й тому має бути дозованою, перевіреною та не нести загрози для підприємств ОПК, їх працівників та обороноздатності України.

«Після матеріалу Reuters від 12 вересня, який поставив під загрозу безпеку одного з підприємств АТ "УОП", спілкування зі ЗМІ щодо окремих потенційно небезпечних тем, що стосуються виробничих майданчиків та деяких інших деталей, обмежене. Ми повідомимо, коли ситуація зміниться», – заявили представники концерну.

При цьому в держконцерні запевнили, що залишаються і надалі відкритими до спілкування щодо питань трансформації, побудови антикорупційної інфраструктури тощо.