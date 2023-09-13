У тимчасово окупованому селі Благовіщенка Запорізької області три українські дрони-камікадзе атакували «виборчу дільницю», де зберігалися вже заповнені «бюлетені» з російських псевдовиборів. Про це у середу, 13 вересня, повідомило «Громадське» з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Як розповіли у відомстві, окупанти звозили «бюлетені» в це місце протягом 10 днів під час віддаленого «голосування» з усіх населених пунктів Благовіщенської громади (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

Після трьох ранкових прильотів ця «виборча дільниця» так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів «бюлетені» були пошкоджені. Ці вибухи окупантам влаштувала СБУ.

Інформація про вибухи на цій «дільниці» змусила неабияк понервувати «членів» інших виборчих дільниць у цьому районі, резюмував один із співрозмовників в СБУ.

Як інформував ZAXID.NET, 9 вересня ударні безпілотники атакували виборчий штаб росіян на Запоріжжі. Атаку здійснили на дільницю, в якій проводили неправомірні вибори у селі Скельки Василівського району, розташовані на узбережжі лівого берега Дніпра на Запоріжжі.

Окупаційна влада на територіях України організувала нелегітимні вибори, які покликані «узаконити» російські адміністрації в захоплених регіонах. Ні Україна, ні інші цивілізовані країни не визнають російські псевдовибори. Наразі нелегітимні вибори стартували на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Окрім того, окупаційні вибори проводять у тимчасово окупованому Криму.