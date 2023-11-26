Одна з багатоповерхівок у Тулі постраждала від падіння БПЛА

У ніч на неділю, 26 листопада, росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на чотири області. Зокрема, окупанти повідомили про 21 БПЛА, які нібито вдалося збити.

За словами мера Москви Сєргєя Собяніна, безпілотники зафіксували на території Московської, Брянської, Тульської та Калузької областей. Росіянин заявив, що всі дрони вдалося збити.

Попри заяви Собяніна, що серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків немає, тульські Telegram-канали поширили фото влучання одного з безпілотників у багатоповерхівку. Щонайменше один балкон було пошкоджено.Російські ЗМІ повідомили про кількох поранених.

Уламки одного із дронів пошкодили багатоповерхівку в Тулі

Згодом у прес-службі Міноборони Росії заявили, що ППО нібито знищила 11 безпілотників над областями Росії. Згодом ще приблизно десяток безпілотників фіксували поблизу Москви та прилеглих областей. Внаслідок атаки дронів пошкоджено щонайменше три будівлі у Московській області.

Внаслідок атаки дронів роботу московських аеропортів було припинено. Усі прибуття літаків та їхні вильоти перенесли чи скасували.

Станом на 9:15 у кількох областях Росії триває повітряна тривога, зумовлена атакою чергової групи дронів.