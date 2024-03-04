Дрон MAGURA V5 проектували як «чистого мисливця»

ГУР розробляло дрони MAGURA V5, співпрацюючи з приватною компанією, яка до цього допомогала СБУ створювати дрони SeaBaby. Про це йдеться в матеріалі УП «Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі».

Зазначається, що приватна компанія, яка займається збиранням цих систем і поки що, з міркувань безпеки, воліє не фігурувати в публічній площині, спершу працювала із зовсім іншою силовою структурою – Службою безпеки. Роботу над першими морськими дронами почали влітку 2022 року, в короткі строки перший прототип морського дрона зібрали.

Ідея бойових безпілотників дуже подобалась спецслужбам, і на початок вересня була готова партія морських дронів, яка в ніч з 16 на 17 вересня 2022 року вирушила у свою першу місію – в бухту Севастополя. Ця перша місія провалилась через проблеми зі Starlink, який у Криму не працював. Але в ніч на 29 жовтня, українські дрони таки прорвались у Севастополь і навіть пошкодили новий флагман Чорноморського флоту «Адмірал Макаров».

Але навіть попри такий успіх між розробниками і командою СБУ постійно виникали конфліктні ситуації щодо якості дронів, розрахунків і витрачання грошей. Тож наприкінці 2022 року Служба вирішила розробляти безпілотні апарати самостійно. А компанія, яка збирала перші морські безпілотники, вирішила працювати із ГУР МО.

«Вони не до нас перших прийшли, але ми побачили потенціал у їхніх розробках. Тому почали співпрацювати і досі співпрацюємо досить успішно», – згадує в розмові з УП керівник ГУР Кирило Буданов.

Розроблений для ГУР дрон отримав назву MAGURA, за іменем богині війни і перемоги в слов'янській міфології. Головні зміни стосувалися систем зв'язку. У сучасних зразках майже всі функції, які стосуються зв'язку й управління, продубльовані: коли відпадає один канал, то можна працювати через паралельний.

Літо 2023 року дало старт найбільшої конкуренції між різними проектами українських надводних дронів. На той час СБУ вже випустила свій основний дрон SeaBaby і співпрацювала з приватною компанією з використання швидкісного надводного дрона «Мамай». Загалом всі ці платформи зовні мало відрізняються, але все ж вони проектувались для різних задач.

SeaBaby – це багатоцільова платформа, яка займається мінуванням, ударами по таких статичних цілях як міст. «Мамай» – це далекохідний дрон, який несе не дуже багато вибухівки, але здатен вражати великі цілі на величезних відстанях. Саме «Мамай», наприклад, використовували для двох успішних атак на Новоросійськ. MAGURA V5 проектували як «чистого мисливця». Як пояснюють розробники, цю модель створювали спеціально для полювання на військові кораблі в морі, тому вона менша, швидша та значно маневреніша, ніж інші подібні дрони.

«Всі пішли своїм шляхом. Ми пішли шляхом пошуку та знищення кораблів. Це наш вибір, ми розвиваємо саме таку методу. Постійне патрулювання – це не до нас. Ми працюємо точково. Ми вирішили, що працюємо виключно по кораблях … Та ж бухта Новоросійська чи Севастополь – це цікаві об'єкти. Захист там насправді серйозний, але його можна подолати. А навіщо зараз витрачати багато сил і засобів там, де успіх сумнівний? Якщо можна майже гарантовано знищувати ті самі цілі тільки на рейдах і переходах», – пояснив у розмові з УП Буданов.

І хоча всі співрозмовники в ГУР переконують, що мають робочу тісну комунікацію з СБУ, насправді, за даними УП, відомства завзято конкурують, чиї дрони кращі. Доходить навіть до смішного, коли оператори з різних відомств перед місіями, сидячи в одному кабінеті, ховають один від одного координати цілей. Хоча найкращих результатів досягають якраз тоді, коли замість конкуренції службам вдається тісно співпрацювати. Так, приміром, було під час атак на Новоросійськ, де ГУР, СБУ і ВМС разом готували операцію й урешті СБУшний "Мамай" вразив ВДК «Олєнєгорского горняка» і танкер Sig.