Атака українських дронів на російські кораблі у Чорному морі

У суботу, 12 серпня, воєнна розвідка України оприлюднила кадри роботи надводних безпілотників у Чорному морі. Про це йдеться в повідомленні ГУР.

«Українські розвідники продовжують нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді! На відео – епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі», – йдеться в повідомленні ГУР.

На відео видно, як дрони намагаються підібратись до російських кораблів, ухиляючись від роботи стрілецької зброї. Ймовірно, один з дронів було знищено росіянами неподалік корабля.

Судячи з інтерфейсу дисплею, йдеться про дрони MAGURA [морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат] – це багатоцільовий безпілотник-корабель, створений українською компанією «СпецТехноЕкспорт». Нещодавно його представили на оборонній виставці у Стамбулі. Ймовірно, саме ці дрони брали участь в серпневих атаках на воєнні об'єкти РФ у Чорному морі.

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня у районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Міноборони РФ поскаржилося на атаку морських дронів. За попердніми даними, СБУ провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель «Олєнєгорскій горняк».

Вже наступної ночі у районі Кримського мосту був атакований дронами великий нафтовий танкер SIG. За попередньою інформацією, російський танкер був навантажений паливом. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС.