Військові контррозвідники СБУ знищили рідкісну російську бойову машину підтримки танків «Термінатор-2». Про це 12 серпня повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що цей рідкісний екземпляр російської техніки було знищено від декількох влучань дронів-камікадзе. Напрямок, на якому було знищено техніку – не вказується.

«Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але…Його також вразили специ СБУ», – зазначили спецслужбовці.

БМПТ «Термінатор» (також відома, як Об'єкт 199 «Рамка» ) – російська бойова машина вогневої підтримки, призначена для дії у складі танкових формувань з ціллю ураження танконебезпечних засобів супротивника – для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю.

Водночас, «Термінатор-2» є паралельним розвитком БМПТ «Термінатор» першої моделі. Нова бойова машина має вищий рівень захищеності, вогневої потужності та керованості, а також відрізняється від свого попередника тим, що у неї в складі озброєння відсутні автоматичні гранатомети, що дозволило скоротити екіпаж машини до трьох осіб.

Російська БМПТ «Термінатор-2»

Жодних достовірних даних щодо кількості вироблених «Термінатор-2» немає. Проте відомо, що його попередників – «Термінаторів», на озброєнні в РФ було всього близько 18. Знищення одного з них підтвердили у лютому 2023 року.