У районі Кремінної знищили першу БМПТ «Термінатор»

ЗСУ знищили рідкісну російську БМПТ «Термінатор». Про це 9 лютого повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, знищити «Термінатора» вдалося біля Кремінної, що на Луганщині.

«Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор". Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити. Майже. На фото від луганських захисників саме той "Термінатор" з рашистського відео, саме та одиниця, яку так розхвалював пропагандист ... Кремінські ліси страшні, особливо до справжньої російської зарази», – розповів Гайдай.

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БМПТ «Термінатор» (також відома, як Об'єкт 199 «Рамка» ) – російська бойова машина вогневої підтримки, призначена для дії у складі танкових формувань з ціллю ураження танконебезпечних засобів супротивника – для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю.

БМПТ «Термінатор» – російська бойова машина вогневої підтримки

Робота над цією БМПТ почалися ще з середини 1980-х років, перший варіант машини було створено на ЧТЗ на базі танка Т-72А. Розробка закінчилась наприкінці 2006 року. Загалом на озброєнні росіян є приблизно 18 «Термінаторів». Про знищення БМПТ повідомляється вперше.

Ще 22 лютого 2022 року повідомлялось, що росіяни перекидають свої БМПТ «Термінатор» до кордону з Україною. Але далі в боях проти ЗСУ їх помічено не було попри те, що 90-та танкова дивізія армії РФ (на озброєнні якої вони перебувають) зазнала розгрому від Сил оборони України під час битви за Київ.

22 травня 2022 року Міністерства оборони Великої Британії повідомило, що машини, ймовірно, почали застосовуватись у боях за Сєвєродонецьк. Під час боїв частина російських танків та БМПТ «Термінатор» виїхали на висоту, щоб обстріляти трасу, однак були вимушені тікати з позицій, потрапивши під обстріли артилерії Збройних Сил України.