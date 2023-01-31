ЗСУ за добу знищили п’ять човнів з російськими диверсантами
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Щонайменше п’ять легкомоторних човнів з російськими диверсійно-розвідувальними групами знищили українські захисники за минулу добу у районі островів у гирлі Дніпра, повідомив у вівторок, 31 січня, Генштаб ЗСУ.
«Ворог активізував діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра. За останню добу Сили оборони України знищили як мінімум п’ять легкомоторних човнів із такими групами противника», – сказано в повідомленні.
Водночас у Генштабі не уточнили, скільки диверсантів таким чином вдалося знищити.
Нагадаємо, раніше оперативне командування «Південь» повідомляло про знищення кількох барж з росіянами в Херсонській області. Лише за вересень ЗСУ потопили щонайменше три баржі з російськими загарбниками.