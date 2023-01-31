Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що зараз в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових. Про це він заявив у інтерв’ю The Washington Post

Також він додав, що в Росії залишилося лише 9% запасів далекобійних ракет «Калібр».

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія готується до нової хвилі мобілізації. За словами Кирила Буданова, росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням уже наявних підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і під час формування нових підрозділів.

У межах попередньої хвилі мобілізації Росія набрала 300 тисяч людей. Під час другої хвилі планується набрати 500 тисяч людей.