В Україні воюють 326 тисяч російських військових, – ГУР
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що зараз в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових. Про це він заявив у інтерв’ю The Washington Post
Також він додав, що в Росії залишилося лише 9% запасів далекобійних ракет «Калібр».
У межах попередньої хвилі мобілізації Росія набрала 300 тисяч людей. Під час другої хвилі планується набрати 500 тисяч людей.
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