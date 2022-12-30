Російське керівництво прийняло рішення про проведення нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 через брак живої сили. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

За його словами, росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням уже наявних підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і під час формування нових підрозділів.

Начальник ГУР зазначив, що ворогам вже не вистачає живої сили для війни проти України, а тому у РФ ухвалили рішення розпочати чергову хвилю мобілізації з 5 січня.

«У планах стоїть це число. Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом», – сказав Буданов.

Він також наголосив, що жодних змін порівняно з минулою хвилею призову до РФ не буде, крім того, що система військкоматів трохи адаптувалася.

Як інформував ZAXID.NET, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вказували на те, що Росія готується до чергової хвилі мобілізації, однак це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну. В рамках мобілізаційної компанії, що мала місце у вересні-жовтні цього року до армії набрали 300 тис. людей.