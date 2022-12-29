Бойові дії в Україні зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не досягають значних успіхів. Про це в інтерв’ю BBC повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Україна чекає на досконаліше озброєння від західних союзників, тоді як Росія «зараз повністю в глухому куті», зазнає значних втрат.

Кирило Буданов вважає, що Росія вирішила оголосити чергову мобілізацію призовників. Водночас українським силам все ще бракує ресурсів для просування вперед у багатьох напрямках.

«Ми дуже чекаємо нових поставок зброї та надходження більш досконалого озброєння», – сказав керівник ГУР.

Він додав, що сьогодні немає ознак підготовки повторного вторгнення зі сторони Білорусі і оптимістично прогнозує, що війна завершиться поверненням Україні кордонів 1991 року.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов повідомляв, що найближчим часом ситуація на фронті докорінно не зміниться, навіть за рахунок мобілізованих росіян. Наразі Росія намагається наступати тільки на Бахмутському напрямку.