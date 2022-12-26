Українські підрозділи зайдуть на окупований півострів зі зброєю в руках

Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою та дипломатією. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю LIGA.net.

«Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках», – зазначив він.

Коментуючи побоювання у західних країнах щодо військового звільнення Криму, він сказав, що йому «не цікаво» слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу.

«Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН», – наголосив Буданов.

Також начальник ГУР, відповідаючи на питання про те, куди краще поїхати на море у відпустку влітку 2023 року, порадив обрати Крим.

«Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів», – сказав начальник Головного управління розвідки.

Зазначимо, що за прогнозами Кирила Буданова, бойові дії в Україні повинні закінчитися до літа наступного року. Для початку ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року. А після закінчення війни в Україні почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній РФ.

Росія розпочала збройну агресію проти України в 2014 році, увівши війська на Кримський півострів і проголосивши там свою владу. Росіяни спробували легітимізувати й легалізувати свою окупацію Криму, сфальсифікувавши там проведення референдуму про приєднання до Росії. Однак цей псевдореферендум не був визнаний ні ООН, ні жодною цивілізованою державою світу.