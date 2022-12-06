Росія планує оголосити нову масштабну хвилю мобілізації на початку січня. Про це в ефірі національного телемарафону у вівторок, 6 грудня, повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов.

За його словами, заяви російської влади про завершення мобілізації в Росії неправдиві.

«Ще з першого числа масово приходили повістки на прихід до військкомату», – сказав він.

Кирило Буданов пояснив, що в другій половині грудня в Росії масово не оголошуватимуть мобілізацію через новорічні свята. Однак на початку січня в Росії стартує повноцінна наступна хвиля мобілізації.

Нагадаємо, 21 вересня в Росії оголосили мобілізацію, під час якої мали призвати 300 тисяч людей. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія готується до чергової хвилі мобілізації, однак це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.