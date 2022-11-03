Кремль продовжує значною мірою покладатися на фінансове заохочення росіян до війни в Україні

Мобілізація та інші спроби російської влади поповнити свою армію на тлі західних санкцій підривають російську економіку на десятиліття. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW вказують, що спроби Росії прискорено формувати бойові одиниці для продовження війни в Україні чинить «довгостроковий руйнівний вплив на російську економіку».

На думку фінансових аналітиків, Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який «вичерпає резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки» через прогнозоване зниження доходів від енергоресурсів, санкції та витрати на мобілізацію у Росії.

Виплати російським мобілізованим можуть обійтися російському бюджету у суму від 900 млн рублів до 3 трлн рублів (близько 14,6-32,4 млрд доларів) у наступні шість місяців. Ця цифра не враховує виплати іншим категоріям військовослужбовців у складі ЗС РФ (включаючи БАРС, бойовий армійський резерв, добровольчі батальйони, а також довгострокові зобов'язання щодо ветеранських виплат військовослужбовцям-контрактникам, добровольцям, невійськовим фахівцям, які переїхали на окуповані території та бойовикам-маріонеткам).

Раніше ISW підрахував, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців коштує Росії щонайменше 1,2 млн доларів на місяць без урахування призових надбавок і спеціальних виплат за військові досягнення.

«Кремль продовжує значною мірою покладатися на фінансове заохочення росіян до війни в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме тиск на російську економіку протягом десятиліть», – йдеться у звіті.

Водночас російська влада уже стикається з проблемами при виплаті обіцяних компенсацій військовим та мобілізованим, що лише посилює соціальну напруженість у російському суспільстві. Ще більше цей конфлікт усередині російських військових формувань, які складаються з різних категорій військовослужбовців, розпалюють різні виплати та пільги, що їм пропонуються.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, в рамках якої на війну проти України призвали ще 300 тис. резервістів.