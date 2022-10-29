У Росії чоловікам пропонують іти воювати в Україну в обмін на списання боргів за комуналку. Про такий спосіб набору «добровольців» на війну в Україні розповів полонений з російської армії.

За даними СБУ, уродженцю Бєлгорода, наприкінці літа прийшла повістка з військкомату.

«Мені запропонували, тому що у мене багато боргів і заборгованість із квартплати, запропонували списання боргів в обмін на підписання контракту», – розповів один з полонених, який був стрільцем в ЗС РФ.

відео СБУ

Каже, що їх, «новобранців», обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість за тиждень після підписання контракту, перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ «добровольчий» підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Та після понад 3-х тижнів блукань його взяли в полон бійці Сил оборони України.