Власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин

Командувач російськими військами в Україні генерал Сєргей Суровікін приєднався до голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгенія Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ Сєргеєм Шойгу. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів у інтерв'ю NYT.

Начальник української розвідки зазначив, що союз Пригожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії в частини «Вагнера», що розширило роль організації у війні.

За його словами, зараз найманці намагаються щосили захопити місто Бахмут, щоб відтіснити на задній план конкуруючих командирів регулярної російської армії. «Вагнер» узгоджує свої дії з армією, але є основною силою на Бахмутському фронті.

Буданов вважає, що політичні амбіції лідера російських найманців частково диктують стратегію російської сторони.

Говорячи про штурм Бахмута, начальник ГУР пояснив, що в діях найманців є лише ідеологічне та медійне питання.

«Ось чому загони «Вагнера» так фанатично намагаються захопити це місто. Їм треба показати, що вони сила, і вони можуть те, що не змогла російська армія. Ми це ясно бачимо і розуміємо», – сказав він.

За словами Буданова, захоплення Бахмута не є стратегічно важливим, але якщо воно станеться, то це покращить позиції Росії та відкриє дороги до інших міст на Донбасі.

До слова, що раніше британська розвідка констатувала, що новому командувачу об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні Сєргею Суровікіну буде складно виконати політичні завдання Кремля через нестачу ресурсів та суперечки між кількома «фракціями» у міноборони РФ.

Зазначимо, що раніше британська розвідка оцінила шанси російських військ у Бахмуті. Як вважають аналітики, російські військові та сили ПВК «Вагнера» трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області, але вони навряд чи зможуть досягти успіху у міських боях.