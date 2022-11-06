Раніше російських генералів критикували керівник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин та лідер Чечні Рамзан Кадиров

Звільненнями в командуванні армії Кремль намагається перекласти провину за поразки у війні проти України на генералів. Про це повідомляється на Twitter-сторінці Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка нагадує, що 3 листопада тимчасово виконуючим обов’язки командувача військами Центрального військового округу Росії призначено генерал-майора Алєксандра Лінькова. Ліньков змінив генерал-полковника Алєксандра Лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року. А до звільнення Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин.

«Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва», – припускають у розвідці.

Через вісім місяців після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну основні елементи російського військового керівництва функціонують дедалі гірше. На тактичному рівні майже напевно спостерігається загострення нестачі кваліфікованих молодших офіцерів для організації та керівництва новомобілізованими резервістами.

Зазначимо, що раніше британська розвідка констатувала, що новому командувачу об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні Сєргею Суровікіну буде складно виконати політичні завдання Кремля через нестачу ресурсів та суперечки між кількома «фракціями» у міноборони РФ.