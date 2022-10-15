Голова розвідки Кирило Буданов розповів, що з початку війни армія РФ не змогла зробити нічого такого, що стало би несподіванкою для України

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону повідомив, що з початку війни армія Росії не змогла зробити нічого такого, що стало би несподіванкою для України. Всі дії окупантів були передбачуваними.

Він зазначив, що українські військові є одними з найкращих фахівців у світі, оскільки мають унікальний досвід.

«Після цієї війни однозначно багато з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безсумнівно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих фахівців у світі. Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет із підводних човнів», – зазначив Буданов, повідомили в Головному упралінні розвідки Міноборони.

Він наголосив, що не можна забувати про те, що українці мають справу з досить потужним ворогом. Попри це, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем перемога стає ближчою.