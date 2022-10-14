Збройні сили України вже звільнили від російських окупантів 1 620 населених пунктів. Про це повідомили в Офісі президента.

«Сьогодні важливе свято – День захисників та захисниць України. День Героїв, яких поважає уся країна і про подвиги яких чули у всьому світі. Вітаю усіх, хто боронить Україну, і пам’ятаємо усіх, хто віддав життя за Україну. Завдяки вам уже звільнено 1 620 населених пунктів від російських загарбників», – йдеться у повідомленні.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що 75 населених пунктів українські військові звільнили на Херсонщині.

Також, за його словами, на звільнених територіях відновлено:

Сумська область – 1024 об'єкти;

Запорізька область – 1147 об'єктів;

Миколаївська область – 1804 об'єкти.

До слова, станом на 14 жовтня українські війська знищили вже близько 64300 російських окупантів. За добу українські бійці знищили 500 військових РФ та 17 ворожих БПЛА.