Українські музиканти за час повномасштабного вторгнення Росії уже встигли створити десятки пісень, які реагують на події в країні, надихають до спротиву та оспівують ЗСУ. Ми уже розповідали про композиції, що стали першою реакцією на війну.

Пропонуємо послухати ще тринадцять пісень, які допомагають боротися з ворогом на усіх фронтах.

ТНМК та Світлана Ройз. «Крокуй до укриття»

Гурт ТНМК та українська психологиня Світлана Ройз створили пісню-інструкцію, яка б допомогла дітям впоратись із тривогою та панікою під час повітряної тривоги. Це пісня, яку потрібно співати, йдучи до укриття чи безпечного місця і, по можливості, виконувати запропоновані дії.

«Без Обмежень». «24/02»

Гурт «Без Обмежень» записав зворушливу пісню «24/02», адже саме у цей день життя українців змінилось назавжди через вторгнення російських військ. У ролику можна побачити руйнування міст ворогом та годинник, який намагається «скасувати» події.

«Кліп про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було "до" 24 лютого. У кожного з нас кипіло своє життя: з мріями та планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно – "після". Життя змінилося назавжди. Та незважаючи ні на що, ми віримо у ЗСУ і точно знаємо, що після нашої Перемоги, буде міцна, вільна та Незалежна Держава», – розповів Сергій Танчинець.

«Фіолет». «Говори»

Ліричний герой пісні – український вояк, кожен дзвінок додому, кожна розмова з матір‘ю, дружиною чи дитиною якого, можуть виявитися останніми. «Війна триває, і світлини загиблих героїв в стрічках новин щодень повинні нагадувати нам, кому ми завдячуємо частковим поверненням країни до відносно нормального життя», – коментує лідер гурту Сергій Мартинюк.

alyona alyona. «Маріуполь – це Україна»

Спільний проект мультимедійної платформи Ukraїner та відомої української виконавиці alyona alyona. Відео розповідає історію Маріуполя перед війною та було створене для підтримки людей, які чинять опір російській окупації.



Kozak System. «Не покинь»

Гурт Kozak System записав чимало пісень на вірші українського поета, блогера, учасника російсько-української війни, співзасновника волонтерської ініціативи «Res_Publica Гліба Бабича. «Подай зброю», «Сила і зброя», «Досить сумних пісень», «Свобода наче любов», «Мольфар», «Ті, що тримають небо над Різдвом» уже стали відомими. Залишилось записати «Не покинь». На жаль, вона тала піснею-прощанням з Глібом Бабичем, який загинув у липні на передовій. «Ти відірвав сьогодні шматок мого серця… Сука – війна», – відреагував на смерть друга фронтмен гурту Іван Леньо.

Mari Cheba. «Нація Серця»

Ця пісня була написана у Львові, куди співачка приїхала після початку російської агресії. Співачка наголошує, що у пісні йдеться про усіх українців, які допомагають один одному пережити страшний досвід війни.

Detach. «Інші»

Гурт Detach був заснований у 2010 році, а у 2020 практично припинив своє існування. Проте у 2022 році Detach із треком «Інші».

«Ми повертаємось, тому що так треба i нам є, що сказати. Цю пісню ми присвячуємо хоробрості українського народу та його незламності у боротьбі з російським агресором. Вона про нашу свободу, нашу гідність та наші цінності. Ми оплакуємо кожне життя, яке забрала ця кривава війна», – прокоментували у гурті.

Bazhana. «Ти Моя Сила»

Bazhana більше відома як авторка пісень для українських артистів. Цю пісню вона вирішила виконати сама, адже йдеться у ній про особистий біль та віру. Кліп також є дуже особистим, адже змонтовано його з приватних посилань та фотографій.

Chico & Qatoshi. Без рашки! Ластівки (не пародія)



Chico & Qatoshi (Чіко та Катоші) – українські реп та хіп-хоп виконавці з Києва, які прославилися завдяки хіту «Допоможе ЗСУ». Трек потрапив у топ музичних чартів та набрав понад 8 мільйонів переглядів на YouTube.

А тим часом на YouTube-каналі пародій «Чоткий паца» опублікували кавер (кадр з кліпу – на головному фото) на пісню Chico & Qatoshi «Ластівки». Натомість автори кліпу заявили, що це не пародія, а «новий хіт». У пісні співається про новий світ «без русні». У кліпі знявся львівській актор Віталій Гордієнко, що веде популярний відеоблог «Загін кіноманів».

Gogol Bordello & The Cossacks. «Teroborona»

Американський гурт Gogol Bordello записав пісню про тероборону. «Дорогі Захисники України! У цей тяжкий час ви робите те, чим пишається весь світ! Ви зупинили єб**ий „русмир“, зроблений за ліцензією пропаганди Геббельса. Українці перші, хто послав цю химеру на х**. Ми надсилаємо нашу глибоку підтримку та глибоку повагу кожному з Вас! Україна переможе», – заявив лідер Gogol Bordello Євген Ґудзь. Музиканти записали пісню разом із The Cossacks.

Музикантами повідомили, що всі надходження від пісні Teroborona підуть на допомогу Україні.

Gogol Bordello – американський інтернаціональний панк-рок гурт заснований 1999 року в Нью-Йорку українцем Євгеном Ґудзем. Їх музика є поєднанням кабаре, панку, фолкроку, романсу, рок-н-ролу.

Сергій Лазановський (RIDNYI) & DIRESH. ЗСУ

Співак Сергій Лазановський (RIDNYI) записав нову пісню «ЗСУ». Не складно здогадатись, що її присвячено захисникам України. Пісню створено у співпраці з акордеоністом на псевдо DIRESH (Дмитро Решетник).

«Дуже хочеться підтримувати наших захисників і захисниць. За допомогою пісні це можна робити на великій відстані. Але ця композиція та інші мої роботи обов’язково будуть виконуватися наживо безпосередньо перед українськими воїнами», – каже Лазановський.

Оркестр Державної прикордонної служби. «Коломийка про москалів»

Самі військові теж не відстають. Вони не змогли залишити поза увагою таку популярну пісенну форму, як коломийка. Хітом стали «Коломийки про москалів» у виконанні оркестру прикордонників. Соліст – Юрій Литвинюк. Слова — прикордонникаприкордонника з позивним «Поет», аранжування – Петро Лукавий.

«Спів Братів». «Кримський міст»

Рок-гурт «Спів Братів» з Черкас останні місяці пише пісню за піснею, фіксуючи у піснях усі події цієї війни. Їх «Чорнобаївка» стала справжнім хітом, де молоді брати-музиканти оспівали село на Херсонщині, де українські війська багаторазово нищили техніку російських окупантів.

Автором тексту і музики є Дмитро Осичнюк. Раніше гурт «Спів братів» записав і випустив патріотичний кліп «Наші хлопці гасять москалів» («В городі Херсоні»), «Миколаїв», «Контрнаступ» тощо. Днями гурт випустив пісню «Кримський міст», якою брати відзначили руйнацію Керченського мосту.

«Рано чи пізно, а це мало статись», – співають брати Осичнюки. Хіба з ними можна не погодитись? Скоріше б вони написали пісню «Повна перемога».