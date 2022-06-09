Російські солдати відрапляють додому те, що накрали в Україні

Давно відомо, що безліч відомих російських пісень, особливо радянського насправді є українськими, вкраденими та переспіваними, звісно, без вказання авторства.

Але і останнім часом хвиля «перекладів» з української на російську стала у соцмережах справжнім трендом. Часом у відео навіть вказують актора оригінальної пісні. Проте дозволу на переклад та виконання росіяни традиційно не питають.

Український радіоведучий Слава Дьомін написав у своєму Instagram про знамениту пісню «Мам», написану фронтменом гурту «Скрябін» Андрієм Кузьменком у 2012 році. Її переспівали російські виконавці. У чорно-білому відео ми бачимо російських призовників, їх матерів та військову техніку.

«Рашисти вкрали пісню Скрябіна "Мам". Вже холодильників та пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло в них, як завжди, гі*няно», – підписав відео радіоведучій.

Його пост викликав активну реакцію у мережі. Зокрема до обговорення долучились українські артисти. «Трусів крадених їм виявилося мало… с*ки», – зокрема обурилась Леся Никитюк.

Авторства перекладу не вказано, проте ZAXID.NET з’ясував, що і його, і кліп зробив Дмітрій Швец та виклав її на YoyТube ще рік тому.

Як і кавер на пісню гурту «Антитіла» «В той день, коли закінчиться війна». Він присвятив її «всім учасникам та ветеранам бойових дій».

Співак однаково погано переспівує й «Океан Ельзи», й інших українських виконавців. Звичайно, дозволів на це він ні в кого з них не питає.

Очевидно, що хоч ці переспіви зроблені до повномасштабного вторгнення саме зараз вони набули особливо огидного звучання. Враховуючи й те, що у відеоряді використані кадри бойових дій.

Приблизно рік тому виконання українських хітів російською набуло просто якогось величезного розмаху. Росіяни переспівують російською композиції Скрябіна «Спи собі сама», «Шампанські очі», «Люди, як кораблі»; «Обійми» та «Не твоя війна» «Океану Ельзи»; «Шум» Go_A та багато інших. Свого часу у порушенні авторського права звинуватили колишню солістку «Лєнінграда» Алісу Войс, яка цілий альбом склала з перекладених хітів «Скрябіна».

Один із найабсурдніших є виконання російською легендарної «Червоної рути». 54-річний співак Александр Грін зі справжнім прізвищем Грішечкін (і як тут не шукати натяку на написані у Криму іншим Олександром Гріном «Червоні вітрила»?) заспівав її у власному аранжування, але так і не спромігся перекласти саму назву квітки. А от в іншій версії бард Алєксєй Морозов-Солнцев назвав її «алєнькім цвєточком».

У лютому співачка Христина Соловій поскаржилась, що російський репер використав без дозволу її пісню «Тримай».

На своїй сторінці в Instagram співачка зазначила, що Паша Ізотов створив свою версію її хіта. Він замість куплетів зачитав свій реп російською мовою, а ось приспів залишив, але спотворив голос співачки автотюном.

«Зіпсував мою пісню, спотворив мій голос та навалює з нею свій російський реп у TikTok та YouTube», – написала Соловій. Вона зазначила, що після того, як її юристи висловили реперу претензії, він забажав отримати права на пісню.

«Просто вкрав, привласнив моє без дозволу й тепер я маю "поділитися" офіційно», – обурилась виконавиця.

Крадуть навіть уже знаменитий початок композиції «Доброго вечора, ми з України», яку створили ді-джеї Артем Ткаченко та Максим Мокренком. Відомі під псвдонімами Рrobass та Hardi є авторами музичного треку , який на YouТube набрав вже зібрав 10 мільйонів переглядів. Попри те, що цей вислів став одним із символів воєнного часу, ним починають свої звернення голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Міноборони Олексій Резніков, існує безліч мемів, його друкують на одязі тощо, росіяни намагаються привласнити його собі разом із музичним треком.

Проте найбільш цинічним виглядає свіже відео, зняте у Маріуполі під назвою «Азовсталь». Виконавці Акім Апачов та Дар'я Фрей днями залили в мережу пісню «Азовсталь. Пливе кача» українською мовою (принаймні вони так вважають), вставивши свої промови з транскрипцією та кадри про бійців полку «Азов».

Українців закликають у таких випадках скаржитись YouТube на порушення авторського права, вказуючи авторів українських оригінальних пісень (у випадку з «Пливе кача» можна вказувати, хоч пісня є народною, її відомих виконавців «Піккардійську терцію»).

Нагадаємо, що львівська хорова капела «Дударик» розпочала проект «Прийняття». Щочетверга хор викладає одну з пісень, які росіяни вкрали в українців. «Дударик» повертатиме творам оригінальне звучання. Уже можна почути «Розпрощався стрілець зі своєю родиною», «Любо, братці, любо» та «Знамено».