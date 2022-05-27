Усі зібрані кошти передадуть ЗСУ

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» презентувала новий проект «Прийняття». Хор співатиме пісні, які росіяни вкрали в українців та твори на вірші Тараса Шевченка, повідомили у капелі.

Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах колективу відбуватиметься презентація пісень, які в українців вкрали росіяни. «Дударик» повертатиме творам оригінальне звучання.

«Ми ідентифікуємо співанки, відшукуємо оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються капелою і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям. Ці пісні – манкурти і яничари, що були «в москалях»: в московській і радянській, а по нині і в російській імперіях. Вони, як і увесь Український народ, перебували у рабстві довгі 3 століття. Ці пісні в їх окраденій російській інтерпретації є безсилим свідченням мерзенного злочину, свідками і інструментом його скоєння», – прокоментував проект керівник колективу, автор проекту та диригент Дмитро Кацал.

Цей проект під гаслом «Шевченко revolution» готувався для представлення 8-9 березня. Зараз це медійний проект на підтримку Збройних Сил України.

26 травня відбулась презентація першої пісні проекту – «Знамено» Володимира Івасюка та Олеся Гончара.

Зібрані під час проекту кошти підуть Збройним Силам України.