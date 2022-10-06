За використання російської музики на вулиці чи в транспорті можуть оштрафувати

У п’ятницю, 7 жовтня, набуває чинності закон, що передбачає обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, якою визнана Росіся (7273-д, прийнятий 19 червня 2022 року).

Закон передбачає або відмову, або суттєві обмеження російського контенту у публічному просторі. А у громадському транспорті (зокрема в таксі) взагалі заборонена будь-яка музика без згоди усіх пасажирів.

У пояснювальній записці до закону йдеться про те, що встановлення таких обмежень дозволить «мінімізувати ризики можливої ворожої пропаганди засобами музики на території України та дозволить збільшити обсяги національного музичного продукту в культурному просторі».

Проте йдеться не про всю російськомовну музику, а про ту, яку виконують чи створили саме російські громадяни.

Зміни внесено у закони про «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про культуру», «Про автомобільний транспорт», «Про авторське право та суміжні права»

Отже, що має змінитись з 7 жовтня.

Повністю та безстроково під забороною буде публічне звучання російської музики (виконання фонограм та музичних кліпів, виконаних та/або вироблених співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином Росії, за винятком колишніх громадян росії, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства Росії.

Проте така заборона не стосовуватиметься, якщо провайдери ретранслюватимуть програми іноземних організацій мовлення (окрім організацій мовлення держави-агресора) та у складі фільмів, фрагментів звукового ряду телевізійних передач, створених до 20 лютого 2014 року.

Заборона також не поширюватиметься на співаків та співачок, яких включено до Переліку музичних виконавців держави-агресора, які засуджують агресію проти України. Цей перелік буде публічним та формуватиметься за погодженням з СБУ та РНБО. СБУ має право не розкривати підстав, що стали причиною відмови у включенні особи до переліку. Щоб потрапити у такий перелік, виконавці чи їхні представники мають подати заяву до СБУ. У ній вони мають зазначити, що підтримують суверенітет і цілісність України, закликати Росію негайно припинити агресію проти України, а також зобов'язатися утримуватися від будь-яких кроків, що суперечать цим письмовим заявам.

Крім того:

збільшується до 40 % частка пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення;

збільшується до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинноаналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою;

заборонено проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці (співаки) які є громадянами держави-агресора, окрім тих, які внесені до вищезгаданого переліку;

заборонено відтворювати у громадському транспорті музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон – лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів), а також заборонено відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

Штраф за порушення становить 10% ліцензійного збору.