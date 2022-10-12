Досі Україна не підтвердила причетність до інциденту на Кримському мосту

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що організатором вибуху на Керченському мосту є начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Як повідомили зранку у середу, 12 жовтня, російські пропагандистські ЗМІ, у ФСБ відзвітували про розслідування вибуху на Кримському мосту.

У російській спецслужбі наголосили, що до вибуху причетні нібито громадяни України, Грузії та один вірменин. Там додали, що 12 учасників уже нібито вирахували, а 8 із них затримано. Організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.

У ФСБ також опублікували рентген скани вантажівки, в якій буцімто була закладена вибухівка, яка здетонувала на Кримському мосту. Як стверджують російські ЗМІ «на рентгені видно, що вибухівка не просвічується». Показово, що на оприлюдненому рентгенівському знімку у вантажівки відсутня ще одна вісь коліс у тягача. Тоді, як на раніше оприлюднених відео росіяни показували вантажівку з двома задніми парами коліс.

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Рентгенівський знімок вантажівки з вибухівкою фото ФСБ

Однак російські спецслужби стверджують, що вона була на 22 палетах плівки вагою 22770 кг. Після цього на початку серпня її відправили з порту Одеси до Болгарії, звідти в Вірменію, Грузію і потім в Росію.

Вантажівка, яка нібито підірвала Кримський міст (скріншот з відео)

У ГУР Міноборони відреагували на звинувачення з боку РФ в організації вибуху на Кримському мосту

«Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їх чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли в районі Кримського мосту», – заявив представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці в суботу, 8 жовтня, на залізничній гілці Кримського моста стався вибух, після якого виникла потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Також росіяни повідомили про трьох загиблих.

Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто й автобусів, а також – залізничного сполучення.

Україна не підтвердила причетність до інциденту на Кримському мосту, але в СБУ сказали, що коментуватимуть участь тих чи інших державних органів у різних операціях після остаточної перемоги України у війні.