Супутниковий знімок Кримського моста після вибуху і пожежі

Президент Росії, воєнний злочинець Владімір Путін назвав «терактом» вибух на Кримському мосту, який стався вранці 8 жовтня. Про це він сказав на зустрічі з головою Слідчого комітету Алєксандром Бастрикіним, пишуть російські пропагандисти ТАСС і «РИА Новости».

За словами Путіна, автори, виконавці й замовники підриву Кримського мосту – спецслужби України.

Він також назвав підрив моста «терактом, спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури Росії».

Зі свого боку, Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту росіяни порушили за статтею «тероризм». За його словами, «теракт» на Кримському мосту готували українські спецслужби, а в його підготовці їм нібито нібито допомагали громадяни Росії й інших країн.

«Ми вже встановили маршрут руху вантажівки, яка підірвалась. Це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край... Встановлено перевізників. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних із числа тих, хто міг готувати “теракт”», – сказав Бастрикін.

На заяву воєнного злочинця різко відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що звинувачення України в тероризмі «має занадто цинічний вигляд навіть для Росії».

«Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це», – констатував він.

Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці в суботу, 8 жовтня, на залізничній гілці Кримського моста стався вибух, після якого виникла потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Також росіяни повідомили про трьох загиблих.

Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто й автобусів, а також – залізничного сполучення.

Україна не підтвердила причетність до інциденту на Кримському мосту, але в СБУ сказали, що коментуватимуть участь тих чи інших державних органів у різних операціях після остаточної перемоги України у війні.