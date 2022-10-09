Зруйновані та пошкоджені багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста

Щонайменше 12 людей загинули, десятки зазнали поранень внаслідок нічного ракетного удару російських окупантів по Запоріжжю. Зруйновані та пошкоджені багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Спочатку Курєв повідомив, що загинуло 17 людей.

«Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередніми даними, п'ять приватних будинків зруйновані та близько 40 – постраждали. На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним», – написав Куртєв у Telegram.

Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

«Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів», – закликав Куртєв.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух своєю чергою повідомив, що було зафіксовано щонайменше десяток прильотів ракет по місту.

Близько 8:40 Олександр Старух уточнив, що відомо про 12 загиблих, а не про 17 як повідомлялося раніше.

«Наразі відомо щодо 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється. Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога», – написав він у Telegram.

За його словами, російські літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл житлових будинків у Запоріжжі російськими військами.

«Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей. Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми», – написав Зеленський у Telegram.

Як інформував ZAXID.NET, 6 жовтня окупанти здійснили один з наймасштабніших ударів по Запоріжжю. Тоді росіяни двічі завдали ракетних ударів по обласному центру. Зокрема, зранку було завдано 7 ударів по багатоповерхівках. За даними на 8 жовтня внаслідок цього удару загинули 17 осіб (з них одна дитина та одна особа померла в лікарні), врятовано 21 особу, з яких 12 госпіталізовано».