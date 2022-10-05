Військові РФ вранці 5 жовтня завдали ракетних ударів по Запоріжжю

Вранці в середу, 5 жовтня, російські окупаційні війська вдарили по Запоріжжю ракетами «Іскандер-К». Одну з них збили над містом сили протиповітряної оборони, а інші влучили в низку обєктів інфраструктури.Про це у себе в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Після того, як ППО збила ракету, її уламки впали на місто в різних частинах.

«Якби ця ракета дісталася цілі, руйнування були б значно масштабніші», – написав Старух та опублікував фото уламків ракети.

«Ворог випустив ракети по обласному центру та околицях міста. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відпрацювали сили протиповітряної оборони», – повідомив він.

Дещо пізніше Старух повідомив, що внаслідок російського ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули двоє чоловіків.

«Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицкий, заступник голови місцевої громади та керівник КП «Благоустрійсервіс» Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам’ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих. Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе», – написав він.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 5 жовтня російські військові двічі атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе.