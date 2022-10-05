Росіяни ататкують українські міста за допомогою дронів-камікадзе

У ніч на 5 жовтня російські військові двічі атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе. Це сталося під час повітряної тривоги, що була оголошена о 1:33, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Близько 3 години у місті прогриміли декілька вибухів.

«За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий», – повідомили у Київській ОВА.

Близько 4 години ранку сталася повторна серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви.

Згідно з повідомленням голови Київської ОВА Олексія Кулеби, на місці працюють екстрені служби. Відомо про одного постраждалого.

Відбій повітряної тривоги було оголошено 5:03, а о 5:58 в області знову завили сирени. На момент виходу новини повітряна тривога на Київщині тривала.

Влада області закликає жителів області залишатися в укриттях, небезпека не минула.

Зазначимо, що це не перше використання росіянами іранських дронів-камікадзе. Зокрема, 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю. Після цього СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» назвали області, яким загрожують іранські дрони. Також командування роз’яснило, як розпізнати іранські дрони.

До слова, Дальність польоту іранського дрона-камікадзе «Shahed 136» («‎Шахед-136») – від 1000 до 2500 км з можливістю доставки бойової частини масою 50 кг. Довжина – близько 3 м, швидкість – 180 км/год, висота польоту – від 60 до 4000 м. Росіяни активно застосовують іранські дрони під маркою «‎Герань-2».