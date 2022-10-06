Росіяни вкотре вдарили по житлових будинках тоді, коли більшість людей сплять

Вранці четверга, 6 жовтня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загарбники випустили на міські житлові багатоповерхівки сім ракет, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках. Кількість жертв уточнюється, люди перебувають під завалами. Працюють рятувальники», – йдеться в його повідомленні, опублікованому о 06:45 в четвер.

Також відомо, що від ракетного удару постраждали і приватні будинки. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав , що унаслідок ракетної атаки росіян на Запоріжжя повністю зруйновано деякі під’їзди.

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Пізніше Старух повідомив, що внаслідок ракетного удару загинули двоє людей: одна жінка загинула на місці, інша померла в автомобілі швидкої допомоги. Ще щонайменше п’ятеро людей перебувають під завалами.

За його інформацією, багато людей врятовано. Серед поранених – трирічна дівчинка, її госпіталізували.

Куртєв уточнив, що поранення отримали 10 людей, двоє з яких від госпіталізації відмовились.