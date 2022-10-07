Запорізькі рятувальники й комунальники розбирали завали разом з добровольцями

Кількість жертв масованого ракетного удару по запорізьких багатоповерхівках, які російські загарбники завдали рано-вранці в четвер, 6 жовтня, зросла до 14, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких», – написав Куртєв у Telegram ввечері в п’ятницю, 7 жовтня.

Додамо, що станом на ранок п’ятниці було відомо про одинадцятьох загиблих.

За інформацією місцевих рятувальників, 96 жителів Запоріжжя погодилися допомогти їм розбирати завали після ракетних ударів. Ці люди пройшли навчання, які раніше проводилися на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області для членів добровільних формувань цивільного захисту, а сьогодні вже стали до роботи.

Росіяни вдарили сімома ракетами по багатоповерхівках у Запоріжжі рано-вранці в четвер, 6 жовтня. Окрім багатоповерхівок, постраждали також приватні будинки.

7 жовтня росіяни завдали ще кілька ударів по Запоріжжю. Цього разу обійшлося без загиблих.