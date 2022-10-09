До проведення аварійно-рятувальних робіт залучили добровольців

У Запоріжжі з-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхового будинку врятували 10 людей. Про це повідомила у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 13:00 у Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів. Силами співробітників ДСНС врятовано 10 осіб», – йдеться у повідомленні рятувальників.

До проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих окрім екстрених і спеціальних служб залучили добровольців формувань цивільного захисту, кінологів і собак Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс», волонтерів ГО «Вогник. Запоріжжя», загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 9 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя. Ворог випустив по житловій забудові 12 ракет з тактичної авіації. Наразі відомо про 12 загиблих.