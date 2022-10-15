14 жовтня російський президент Владімір Путін оголосив, що часткова мобілізація, яка була оголошена в РФ 21 вересня, закінчиться приблизно через два тижні. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що це може бути зроблено, щоби покращити умови для звичайного осіннього призову.

«Президент Росії Владімір Путін оголосив, що часткова мобілізація завершиться приблизно через два тижні – ймовірно, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього циклу призову, який розпочнеться 1 листопада», – зазначають аналітики у своєму звіті.

Також у матеріалі зазначено, що, ймовірно, Путін планує, що мобілізовані зможуть «закривати прогалини» на передовій Росії достатньо довго, щоб осінні призовники пройшли певну підготовку та сформували додаткові підрозділи для покращення бойової потужності РФ у 2023 році.

Попри це аналітики зазначають, що багато майбутніх інструкторів і офіцерів, ймовірно, були поранені або вбиті в Україні ще до початку мобілізації. Тож російські навчальні полігони можуть бути також неукомплектовані.

Напередодні Путін заявив журналістам, що «нічого додаткового не планується» і що часткова мобілізація «майже завершена». Він зазначив, що з 220 тис. осіб, які були мобілізовані після його наказу від 21 вересня, 35 тис. уже перебувають у російських військових частинах, а 16 тис. – у частинах, які виконують бойові завдання.

Також він розповів про підготовку, яку нібито проходять мобілізовані: 5-10 днів первинної підготовки, 5-15 днів навчання з бойовими частинами. Наступний етап «підготовки» проходить безпосередньо у військах, які беруть участь у бойових діях. Проте, за даними ISW, навіть 10 днів навчання, яке можуть отримати мобілізовані, найвірогідніше, не складаються з фактичної бойової підготовки.

Зазначимо, що раніше аналітики ISW повідомляли, що мобілізовані росіяни не здатні ні наступати, ні обороняти лінію фронту. В Генштабі ЗСУ раніше також розповіли, що мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення.

ISW із посиланням на заяву речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі також повідомляє, що, попри повідомлення, що президент Алєксандр Лукашенко запровадив режим «контртерористичної операції» та заяви про посилення військової підготовки в Білорусі, немає ознак того, що білоруські війська готуються ввести в Україну.