Путін готовий пожертвувати життями мобілізованих у відчайдушній спробі зберегти лінію фронту, що розвалюється

Мобілізаційна кампанія, яку проводить російська влада, не дасть достатньої кількості боєздатного особового складу, щоб вплинути на хід війни в короткостроковій перспективі. Натомість погіршення морального духу, дисципліни та боєздатності російських військ може призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на певних ділянках фронту, йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що перші публічні повідомлення про смерті погано підготовлених мобілізованих російських громадян в Україні викликали нову критику міноборони РФ

«Російські ЗМІ повідомили, що п'ятеро мобілізованих з Челябінська вже загинули в боях в Україні всього через три тижні після оголошення президентом Путіним часткової мобілізації. Це повідомлення змусило багатьох військових блогерів стверджувати, що кількість загиблих і поранених серед мобілізованих військовослужбовців, ймовірно, вища через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів і командирів, а також через неодноразові випадки неправомірної мобілізації», – зазначають аналітики.

Російські блогери критикують командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Міхаїла Зуська, оскільки він віддав наказ про негайне перекидання без будь-якої попередньої бойової підготовки мобілізованих військовослужбовців 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області на лінію фронту в районі Сватового. Там вони потрапили під обстріл. Родичам вдалося знайти половину полку у лікарні в Бєлгородській області.

Інший блогер зазначив, що був свідком того, як труни з мобілізованими чоловіками прибували до Челябінська, Москви та Єкатеринбурга, і стверджував, що багато мобілізованих чоловіків здаються в полон українським військам. Один військовий блогер навіть попередив, що нездатність російського військового командування належним чином інформувати сім'ї про місцеперебування їхніх родичів призведе до того, що матері та дружини будуть формувати правозахисні групи, які «розірвуть Росію зсередини».

«Мобілізаційна кампанія не дасть достатньої кількості боєздатного особового складу, щоб вплинути на хід війни в короткостроковій перспективі. Швидке розгортання Кремлем мобілізованих військовослужбовців на лінії Кремінна-Сватове може також свідчити про те, що президент Росії Путін готовий пожертвувати життями мобілізованих у відчайдушній спробі зберегти лінію фронту, що розвалюється», – вважають експерти ISW.

Аналітики інституту прогнозують, що погіршення морального духу, дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій в Україні може призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на певних ділянках фронту.

Аналітики також вказують, що російські підрозділи в Україні стають все більш деградованими, оскільки вони наступають на відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, особливо навколо Бахмута та в районі Донецька.

«Очевидне призупинення наступальних операцій в районах Донецької області, майже єдиних в Україні, де російські війська ведуть наступальні операції, ще більше ускладнить зусилля Росії щодо захоплення додаткових територій і, ймовірно, сприятиме подальшому погіршенню морального духу і загальному виснаженню бойових можливостей», – констатують аналітики ISW.