У Росії мобілізовані відмовляються виконувати накази та залишати казарму для участі у війні на території України. Про це у вівторок, 11 жовтня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«За наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання понад 100 мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму», – розповіли в Генштабі.

Зазначається, що мобілізація та перекидання резервів не дозволяють окупантам подолати спротив української армії.

У Генштабі також розповіли, що за добу українські захисники відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське. Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до сотні окупантів та близько 30 одиниць озброєння та військової техніки.

За інформацією оперативного командування «Південь», в Херсонському районі ЗСУ нанесли удари по пункті розгортання ЗРК «Бук-М2», а також по зосередженню озброєння та техніки в Миколаївському районі.

У Запорізькій області у попередні дні було уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько 60 російських військових.