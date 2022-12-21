З червня 2022 року в районі Бахмута точаться інтенсивні бойові дії

Протягом останнього тижня, 13-20 грудня, російські військові та сили ПВК «Вагнера» трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Але вони навряд чи зможуть досягти успіху у міських боях, повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, російська піхота, ймовірно, сьогодні закріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої продовжуються.

Британська розвідка наголошує, що з червня 2022 року в районі Бахмута точаться інтенсивні бойові дії. Лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста.

Там зауважують, що після наступу росіян у Лисичанськ і Сєвєродонецьк у липні 2022 року у війні мало затяжних широкомасштабних боїв у населених пунктах.

«З огляду на те, що міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня, цей тип бою навряд чи підійде погано підготовленим бійцям «Вагнера» та мобілізованим резервістам російської армії», – вважають у розвідці.

За даними Генштаб ЗСУ, вже багато тижнів поспіль російсько-окупаційні війська на Бахмутському та Авдіївському напрямках продовжують вести штурмові дії, обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Бахмута бійці ЗСУ знищили штурмову групу росіян у повному складі.