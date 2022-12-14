Російська армія кілька місяців поспіль намагається штурмом захопити Бахмут

Українські воїни знищили штурмову групу російських окупантів поблизу Бахмута. Відповідне відео з посиланням на українських захисників оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

На оприлюдненому відео видно, як українські військові ходять біля близько десятка тіл мертвих окупантів.

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відео Юрія Бутусова

За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони українських військ. Війська РФ за добу обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Утім українські військові дають гідну відсіч окупантам. Зокрема, 11 грудня під Бахмутом військові 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ виявили та накрили мінометним вогнем диверсійно-розвідувальну групу росіян.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті, а президент Володимир Зеленський напередодні заявляв, що росіяни фактично повністю зруйнували Бахмут, перетворивши місто на випалені руїни.

Нагадаємо, станом на ранок 14 грудня безповоротні втрати РФ у війні проти України становлять 96 тис. осіб. Лише упродовж останньої доби ліквідовано близько 740 окупантів.