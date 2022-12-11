Під Бахмутом військові 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ виявили та накрили мінометним вогнем диверсійно-розвідувальну групу росіян. Відповідне відео 11 грудня опублікувало Міністерство оборони.

Зазначається, що російські окупанти потай висунули ДРГ для розвідки системи оборони ЗСУ в районі Бахмута.

«Однак підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло — всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем», – повідомило Міноборони.

Наразі відомо про загибель двох російських розвідників.

Нагадаємо, що згідно зі зведенням Генштабу, на Бахмутському напрямку російські сили змінили тактику і почали створювати штурмові загони.