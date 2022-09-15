Українські воїни продовжують нищити ворогів

Українські військові знищили значну кількість військових і техніки 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії ворога, повідомив у ранковому зведенні в четвер, 15 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України.

«За наявною інформацією, підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив, що з метою утримання тимчасово захоплених територій росіяни намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях – переміщують резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку. В той же час, через порушення українськими воїнами логістичного забезпечення окупантів, російські військові підрозділи, які виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню й артилерії.