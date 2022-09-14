Щоби зупинити втечу своїх підрозділів з поля бою, окупанти продовжують використовувати «загороджувальні загони». В українській розвідці розповіли, що зараз багато російських військових зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, у них відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

В українській розвідці повідомили, що для зупинення масової втечі з поля бою, кремлівське командування посилює використання «перевірених» радянських методів «переконання». З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих «загороджувальних загонів». Зокрема, командирам 4-ої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу надійшло повідомлення: «В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Усі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів».

Відомо, що при відступі від Ізюма і Балаклії підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоби повернутися додому. Зараз багато російських військових зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області.

«Окупанти, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. При відступі підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Рашисти скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла», – повідомили в розвідці.

Зазначається, що через вдалий контрнаступ ЗСУ серед особового складу військ РФ посилюється нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні. Також ситуацію погіршують невчасна та неповна виплата обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливість повернутися на територію РФ або здатися в полон.