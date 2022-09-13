Окупанти здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та півдня України. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів із півострова.

«Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ», – повідомили в ГУР.

При цьому, окупаційна влада заборонила укладати угоди з купівлі-продажу житла, встановила обмеження на пересування кримським мостом та старається закрити доступ до інформації про контрнаступ ЗСУ.

В останні тижні у Криму було часто було чутно звуки вибухів. Російська влада пояснювала це збитям «українських безпілотників» та «роботою ППО». Нещодавно військове командування України офіційно підтвердило, що ЗСУ у серпні завдали ракетних ударів по авіабазах Росії в окупованому Криму. Зазначимо, що ЗСУ вже звільнили від росіян понад 6 тис. квадратних кілометрів української землі.