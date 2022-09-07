Супутниковий знімок аеродрому в Новофедорівці після ударів ЗСУ

Військове командування України підтвердило, що Збройні сили у серпні завдали ракетних ударів по авіабазах Росії в окупованому Криму. Про це йдеться у статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайла Забродського у статті для «Укрінформу».

У статті йшлося про те, що ЗС України на 2023 рік повинні зробити для росіян та на інших окупованих територіях відчуття війни гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей.

«Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки», – написали Залужний і Забродський.

Нагадаємо, що раніше Україна офіційно не брала на себе відповідальність за вибухи у серпні на авіабазах в окупованому Криму.

Нагадаємо, 9 серпня внаслідок удару ЗСУ по аеродрому в Новофедорівці біля Сак в окупованому Криму було знищено дев’ять російських літаків.